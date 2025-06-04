通貨 / OMH
OMH: Ohmyhome Limited
1.29 USD 0.04 (3.20%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OMHの今日の為替レートは、3.20%変化しました。日中、通貨は1あたり1.23の安値と1.30の高値で取引されました。
Ohmyhome Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OMH News
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- ohmyhome to hold extraordinary general meeting on june 23
