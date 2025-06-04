통화 / OMH
OMH: Ohmyhome Limited
1.25 USD 0.04 (3.10%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OMH 환율이 오늘 -3.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.21이고 고가는 1.30이었습니다.
Ohmyhome Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMH News
일일 변동 비율
1.21 1.30
년간 변동
0.25 4.33
- 이전 종가
- 1.29
- 시가
- 1.24
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- 저가
- 1.21
- 고가
- 1.30
- 볼륨
- 107
- 일일 변동
- -3.10%
- 월 변동
- 0.81%
- 6개월 변동
- -42.13%
- 년간 변동율
- 150.00%
20 9월, 토요일