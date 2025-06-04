Währungen / OMH
OMH: Ohmyhome Limited
1.29 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.21 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ohmyhome Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.21 1.30
Jahresspanne
0.25 4.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.29
- Eröffnung
- 1.24
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Tief
- 1.21
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 4.03%
- 6-Monatsänderung
- -40.28%
- Jahresänderung
- 158.00%
