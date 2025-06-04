Валюты / OMH
OMH: Ohmyhome Limited
1.36 USD 0.14 (11.48%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMH за сегодня изменился на 11.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.22, а максимальная — 1.36.
Курс OMH за сегодня изменился на 11.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.22, а максимальная — 1.36.
Новости OMH
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- ohmyhome to hold extraordinary general meeting on june 23
Дневной диапазон
1.22 1.36
Годовой диапазон
0.25 4.33
- Предыдущее закрытие
- 1.22
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.22
- High
- 1.36
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- 11.48%
- Месячное изменение
- 9.68%
- 6-месячное изменение
- -37.04%
- Годовое изменение
- 172.00%
