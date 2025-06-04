货币 / OMH
OMH: Ohmyhome Limited
1.25 USD 0.11 (8.09%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OMH汇率已更改-8.09%。当日，交易品种以低点1.23和高点1.39进行交易。
关注Ohmyhome Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OMH新闻
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- ohmyhome to hold extraordinary general meeting on june 23
日范围
1.23 1.39
年范围
0.25 4.33
- 前一天收盘价
- 1.36
- 开盘价
- 1.35
- 卖价
- 1.25
- 买价
- 1.55
- 最低价
- 1.23
- 最高价
- 1.39
- 交易量
- 181
- 日变化
- -8.09%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -42.13%
- 年变化
- 150.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值