OMH: Ohmyhome Limited

1.25 USD 0.04 (3.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OMH ha avuto una variazione del -3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.21 e ad un massimo di 1.30.

Segui le dinamiche di Ohmyhome Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMH News

Intervallo Giornaliero
1.21 1.30
Intervallo Annuale
0.25 4.33
Chiusura Precedente
1.29
Apertura
1.24
Bid
1.25
Ask
1.55
Minimo
1.21
Massimo
1.30
Volume
107
Variazione giornaliera
-3.10%
Variazione Mensile
0.81%
Variazione Semestrale
-42.13%
Variazione Annuale
150.00%
21 settembre, domenica