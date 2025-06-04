Valute / OMH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OMH: Ohmyhome Limited
1.25 USD 0.04 (3.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMH ha avuto una variazione del -3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.21 e ad un massimo di 1.30.
Segui le dinamiche di Ohmyhome Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMH News
- This Sarepta Therapeutics Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Angi (NASDAQ:ANGI), Ohmyhome (NASDAQ:OMH)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- ohmyhome to hold extraordinary general meeting on june 23
Intervallo Giornaliero
1.21 1.30
Intervallo Annuale
0.25 4.33
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.24
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Minimo
- 1.21
- Massimo
- 1.30
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- -3.10%
- Variazione Mensile
- 0.81%
- Variazione Semestrale
- -42.13%
- Variazione Annuale
- 150.00%
21 settembre, domenica