OFIX: Orthofix Medical Inc
15.48 USD 0.54 (3.61%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OFIXの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり14.94の安値と15.63の高値で取引されました。
Orthofix Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFIX News
- Orthofix Medical: Spending, Not Producing Additional Income (NASDAQ:OFIX)
- FMS vs. OFIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Orthofix Medical: Compelling Valuation Supported By Insider Purchases (OFIX)
- Orthofix (OFIX) Q2 Revenue Rises 2%
- Orthofix Medical Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OFIX)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orthofix (OFIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Orthofix earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Idexx Laboratories (IDXX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Orthofix Announces Global Commercial Launch of the TrueLok Elevate Transverse Bone Transport System
- Alphatec Holdings: Business Has Reached An Inflection Point - Buy The Dip (NASDAQ:ATEC)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.94 15.63
1年のレンジ
10.24 20.73
- 以前の終値
- 14.94
- 始値
- 15.00
- 買値
- 15.48
- 買値
- 15.78
- 安値
- 14.94
- 高値
- 15.63
- 出来高
- 635
- 1日の変化
- 3.61%
- 1ヶ月の変化
- 4.88%
- 6ヶ月の変化
- -4.39%
- 1年の変化
- 0.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K