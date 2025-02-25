Valute / OFIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OFIX: Orthofix Medical Inc
14.71 USD 0.77 (4.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OFIX ha avuto una variazione del -4.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.62 e ad un massimo di 15.62.
Segui le dinamiche di Orthofix Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFIX News
- Orthofix Medical: Spending, Not Producing Additional Income (NASDAQ:OFIX)
- FMS vs. OFIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Orthofix Medical: Compelling Valuation Supported By Insider Purchases (OFIX)
- Orthofix (OFIX) Q2 Revenue Rises 2%
- Orthofix Medical Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OFIX)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orthofix (OFIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Orthofix earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Idexx Laboratories (IDXX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Orthofix Announces Global Commercial Launch of the TrueLok Elevate Transverse Bone Transport System
- Alphatec Holdings: Business Has Reached An Inflection Point - Buy The Dip (NASDAQ:ATEC)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
14.62 15.62
Intervallo Annuale
10.24 20.73
- Chiusura Precedente
- 15.48
- Apertura
- 15.54
- Bid
- 14.71
- Ask
- 15.01
- Minimo
- 14.62
- Massimo
- 15.62
- Volume
- 1000
- Variazione giornaliera
- -4.97%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- -9.14%
- Variazione Annuale
- -4.73%
20 settembre, sabato