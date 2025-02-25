货币 / OFIX
OFIX: Orthofix Medical Inc
15.02 USD 0.18 (1.21%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OFIX汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点14.82和高点15.09进行交易。
关注Orthofix Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OFIX新闻
日范围
14.82 15.09
年范围
10.24 20.73
- 前一天收盘价
- 14.84
- 开盘价
- 14.83
- 卖价
- 15.02
- 买价
- 15.32
- 最低价
- 14.82
- 最高价
- 15.09
- 交易量
- 153
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- 1.76%
- 6个月变化
- -7.23%
- 年变化
- -2.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值