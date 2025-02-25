KurseKategorien
Währungen / OFIX
Zurück zum Aktien

OFIX: Orthofix Medical Inc

15.29 USD 0.19 (1.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OFIX hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.29 bis zu einem Hoch von 15.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Orthofix Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OFIX News

Tagesspanne
15.29 15.62
Jahresspanne
10.24 20.73
Vorheriger Schlusskurs
15.48
Eröffnung
15.54
Bid
15.29
Ask
15.59
Tief
15.29
Hoch
15.62
Volumen
100
Tagesänderung
-1.23%
Monatsänderung
3.59%
6-Monatsänderung
-5.56%
Jahresänderung
-0.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K