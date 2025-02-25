Währungen / OFIX
OFIX: Orthofix Medical Inc
15.29 USD 0.19 (1.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OFIX hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.29 bis zu einem Hoch von 15.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orthofix Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.29 15.62
Jahresspanne
10.24 20.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.48
- Eröffnung
- 15.54
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Tief
- 15.29
- Hoch
- 15.62
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 3.59%
- 6-Monatsänderung
- -5.56%
- Jahresänderung
- -0.97%
