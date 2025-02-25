통화 / OFIX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OFIX: Orthofix Medical Inc
14.71 USD 0.77 (4.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OFIX 환율이 오늘 -4.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.62이고 고가는 15.62이었습니다.
Orthofix Medical Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFIX News
- Orthofix Medical: Spending, Not Producing Additional Income (NASDAQ:OFIX)
- FMS vs. OFIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Orthofix Medical: Compelling Valuation Supported By Insider Purchases (OFIX)
- Orthofix (OFIX) Q2 Revenue Rises 2%
- Orthofix Medical Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OFIX)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orthofix (OFIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Orthofix earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Idexx Laboratories (IDXX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Orthofix Announces Global Commercial Launch of the TrueLok Elevate Transverse Bone Transport System
- Alphatec Holdings: Business Has Reached An Inflection Point - Buy The Dip (NASDAQ:ATEC)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
14.62 15.62
년간 변동
10.24 20.73
- 이전 종가
- 15.48
- 시가
- 15.54
- Bid
- 14.71
- Ask
- 15.01
- 저가
- 14.62
- 고가
- 15.62
- 볼륨
- 1000
- 일일 변동
- -4.97%
- 월 변동
- -0.34%
- 6개월 변동
- -9.14%
- 년간 변동율
- -4.73%
20 9월, 토요일