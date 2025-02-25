Валюты / OFIX
OFIX: Orthofix Medical Inc
14.84 USD 0.09 (0.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OFIX за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.69, а максимальная — 15.05.
Следите за динамикой Orthofix Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OFIX
- Orthofix Medical: Spending, Not Producing Additional Income (NASDAQ:OFIX)
- FMS vs. OFIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Orthofix Medical: Compelling Valuation Supported By Insider Purchases (OFIX)
- Orthofix (OFIX) Q2 Revenue Rises 2%
- Orthofix Medical Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OFIX)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orthofix (OFIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Orthofix earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Idexx Laboratories (IDXX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Orthofix Announces Global Commercial Launch of the TrueLok Elevate Transverse Bone Transport System
- Alphatec Holdings: Business Has Reached An Inflection Point - Buy The Dip (NASDAQ:ATEC)
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.69 15.05
Годовой диапазон
10.24 20.73
- Предыдущее закрытие
- 14.75
- Open
- 14.74
- Bid
- 14.84
- Ask
- 15.14
- Low
- 14.69
- High
- 15.05
- Объем
- 600
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- -8.34%
- Годовое изменение
- -3.89%
