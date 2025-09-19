クォートセクション
通貨 / NSTS
株に戻る

NSTS: NSTS Bancorp Inc

11.80 USD 0.10 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NSTSの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり11.80の安値と11.98の高値で取引されました。

NSTS Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
11.80 11.98
1年のレンジ
10.06 13.33
以前の終値
11.70
始値
11.98
買値
11.80
買値
12.10
安値
11.80
高値
11.98
出来高
3
1日の変化
0.85%
1ヶ月の変化
-0.84%
6ヶ月の変化
5.83%
1年の変化
12.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K