NSTS: NSTS Bancorp Inc
11.54 USD 0.46 (3.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSTS за сегодня изменился на -3.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.46, а максимальная — 11.76.
Следите за динамикой NSTS Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.46 11.76
Годовой диапазон
10.06 13.33
- Предыдущее закрытие
- 12.00
- Open
- 11.75
- Bid
- 11.54
- Ask
- 11.84
- Low
- 11.46
- High
- 11.76
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -3.83%
- Месячное изменение
- -3.03%
- 6-месячное изменение
- 3.50%
- Годовое изменение
- 9.90%
