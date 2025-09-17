КотировкиРазделы
NSTS: NSTS Bancorp Inc

11.54 USD 0.46 (3.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NSTS за сегодня изменился на -3.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.46, а максимальная — 11.76.

Следите за динамикой NSTS Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.46 11.76
Годовой диапазон
10.06 13.33
Предыдущее закрытие
12.00
Open
11.75
Bid
11.54
Ask
11.84
Low
11.46
High
11.76
Объем
34
Дневное изменение
-3.83%
Месячное изменение
-3.03%
6-месячное изменение
3.50%
Годовое изменение
9.90%
