NSTS: NSTS Bancorp Inc

11.97 USD 0.17 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NSTS hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.97 bis zu einem Hoch von 11.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die NSTS Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.97 11.97
Jahresspanne
10.06 13.33
Vorheriger Schlusskurs
11.80
Eröffnung
11.97
Bid
11.97
Ask
12.27
Tief
11.97
Hoch
11.97
Volumen
1
Tagesänderung
1.44%
Monatsänderung
0.59%
6-Monatsänderung
7.35%
Jahresänderung
14.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K