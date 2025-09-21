QuotazioniSezioni
NSTS: NSTS Bancorp Inc

11.77 USD 0.03 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NSTS ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.77 e ad un massimo di 11.97.

Segui le dinamiche di NSTS Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.77 11.97
Intervallo Annuale
10.06 13.33
Chiusura Precedente
11.80
Apertura
11.97
Bid
11.77
Ask
12.07
Minimo
11.77
Massimo
11.97
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
-1.09%
Variazione Semestrale
5.56%
Variazione Annuale
12.10%
21 settembre, domenica