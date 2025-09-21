Valute / NSTS
NSTS: NSTS Bancorp Inc
11.77 USD 0.03 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NSTS ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.77 e ad un massimo di 11.97.
Segui le dinamiche di NSTS Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.77 11.97
Intervallo Annuale
10.06 13.33
- Chiusura Precedente
- 11.80
- Apertura
- 11.97
- Bid
- 11.77
- Ask
- 12.07
- Minimo
- 11.77
- Massimo
- 11.97
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- -1.09%
- Variazione Semestrale
- 5.56%
- Variazione Annuale
- 12.10%
21 settembre, domenica