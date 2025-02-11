通貨 / MITK
MITK: Mitek Systems Inc
10.36 USD 0.46 (4.65%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MITKの今日の為替レートは、4.65%変化しました。日中、通貨は1あたり9.96の安値と10.39の高値で取引されました。
Mitek Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MITK News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Mitek Systems Stock?
- Mitek Systems Still Looks Like A Value Trap (NASDAQ:MITK)
- Mitek Q3 FY25 slides: Identity segment surges 24% as SaaS transition accelerates
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Mitek Systems (MITK) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Mitek Systems (MITK) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Mitek Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Mitek Systems: Secular Growth Opportunity From AI-Based Threat (NASDAQ:MITK)
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
9.96 10.39
1年のレンジ
6.93 11.78
- 以前の終値
- 9.90
- 始値
- 9.96
- 買値
- 10.36
- 買値
- 10.66
- 安値
- 9.96
- 高値
- 10.39
- 出来高
- 1.140 K
- 1日の変化
- 4.65%
- 1ヶ月の変化
- 3.19%
- 6ヶ月の変化
- 27.74%
- 1年の変化
- 18.67%
