통화 / MITK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MITK: Mitek Systems Inc
10.19 USD 0.17 (1.64%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MITK 환율이 오늘 -1.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.12이고 고가는 10.45이었습니다.
Mitek Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITK News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Mitek Systems Stock?
- Mitek Systems Still Looks Like A Value Trap (NASDAQ:MITK)
- Mitek Q3 FY25 slides: Identity segment surges 24% as SaaS transition accelerates
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Mitek Systems (MITK) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Mitek Systems (MITK) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- In new attack, Trump spending bill would hike taxes on elite colleges
- Mitek Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Mitek Systems: Secular Growth Opportunity From AI-Based Threat (NASDAQ:MITK)
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
10.12 10.45
년간 변동
6.93 11.78
- 이전 종가
- 10.36
- 시가
- 10.45
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- 저가
- 10.12
- 고가
- 10.45
- 볼륨
- 1.076 K
- 일일 변동
- -1.64%
- 월 변동
- 1.49%
- 6개월 변동
- 25.65%
- 년간 변동율
- 16.72%
20 9월, 토요일