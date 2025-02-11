货币 / MITK
MITK: Mitek Systems Inc
9.76 USD 0.21 (2.11%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MITK汇率已更改-2.11%。当日，交易品种以低点9.65和高点9.94进行交易。
关注Mitek Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MITK新闻
- Mitek Systems Still Looks Like A Value Trap (NASDAQ:MITK)
- Mitek Q3 FY25 slides: Identity segment surges 24% as SaaS transition accelerates
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Mitek Systems (MITK) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Mitek Systems (MITK) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Mitek Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Mitek Systems: Secular Growth Opportunity From AI-Based Threat (NASDAQ:MITK)
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
9.65 9.94
年范围
6.93 11.78
- 前一天收盘价
- 9.97
- 开盘价
- 9.92
- 卖价
- 9.76
- 买价
- 10.06
- 最低价
- 9.65
- 最高价
- 9.94
- 交易量
- 576
- 日变化
- -2.11%
- 月变化
- -2.79%
- 6个月变化
- 20.35%
- 年变化
- 11.80%
