MITK: Mitek Systems Inc
10.33 USD 0.03 (0.29%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MITK hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.33 bis zu einem Hoch von 10.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mitek Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.33 10.45
Jahresspanne
6.93 11.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.36
- Eröffnung
- 10.45
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Tief
- 10.33
- Hoch
- 10.45
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 2.89%
- 6-Monatsänderung
- 27.37%
- Jahresänderung
- 18.33%
