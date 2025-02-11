Валюты / MITK
MITK: Mitek Systems Inc
9.76 USD 0.21 (2.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MITK за сегодня изменился на -2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.65, а максимальная — 9.94.
Следите за динамикой Mitek Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MITK
- Mitek Systems Still Looks Like A Value Trap (NASDAQ:MITK)
- Mitek Q3 FY25 slides: Identity segment surges 24% as SaaS transition accelerates
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Mitek Systems (MITK) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Mitek Systems (MITK) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- In new attack, Trump spending bill would hike taxes on elite colleges
- Mitek Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Mitek Systems: Secular Growth Opportunity From AI-Based Threat (NASDAQ:MITK)
- Mitek Systems, Inc. (MITK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.65 9.94
Годовой диапазон
6.93 11.78
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 9.92
- Bid
- 9.76
- Ask
- 10.06
- Low
- 9.65
- High
- 9.94
- Объем
- 576
- Дневное изменение
- -2.11%
- Месячное изменение
- -2.79%
- 6-месячное изменение
- 20.35%
- Годовое изменение
- 11.80%
