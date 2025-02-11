КотировкиРазделы
Валюты / MITK
MITK: Mitek Systems Inc

9.76 USD 0.21 (2.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MITK за сегодня изменился на -2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.65, а максимальная — 9.94.

Следите за динамикой Mitek Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.65 9.94
Годовой диапазон
6.93 11.78
Предыдущее закрытие
9.97
Open
9.92
Bid
9.76
Ask
10.06
Low
9.65
High
9.94
Объем
576
Дневное изменение
-2.11%
Месячное изменение
-2.79%
6-месячное изменение
20.35%
Годовое изменение
11.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.