MITK: Mitek Systems Inc
10.19 USD 0.17 (1.64%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MITK ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.12 e ad un massimo di 10.45.
Segui le dinamiche di Mitek Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.12 10.45
Intervallo Annuale
6.93 11.78
- Chiusura Precedente
- 10.36
- Apertura
- 10.45
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Minimo
- 10.12
- Massimo
- 10.45
- Volume
- 1.076 K
- Variazione giornaliera
- -1.64%
- Variazione Mensile
- 1.49%
- Variazione Semestrale
- 25.65%
- Variazione Annuale
- 16.72%
20 settembre, sabato