MG: Mistras Group Inc
9.87 USD 0.45 (4.78%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGの今日の為替レートは、4.78%変化しました。日中、通貨は1あたり9.50の安値と9.97の高値で取引されました。
Mistras Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.50 9.97
1年のレンジ
7.06 12.44
- 以前の終値
- 9.42
- 始値
- 9.50
- 買値
- 9.87
- 買値
- 10.17
- 安値
- 9.50
- 高値
- 9.97
- 出来高
- 170
- 1日の変化
- 4.78%
- 1ヶ月の変化
- 4.00%
- 6ヶ月の変化
- -6.62%
- 1年の変化
- -12.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K