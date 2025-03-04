통화 / MG
MG: Mistras Group Inc
9.54 USD 0.33 (3.34%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MG 환율이 오늘 -3.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.50이고 고가는 9.80이었습니다.
Mistras Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
9.50 9.80
년간 변동
7.06 12.44
- 이전 종가
- 9.87
- 시가
- 9.80
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- 저가
- 9.50
- 고가
- 9.80
- 볼륨
- 279
- 일일 변동
- -3.34%
- 월 변동
- 0.53%
- 6개월 변동
- -9.74%
- 년간 변동율
- -15.72%
20 9월, 토요일