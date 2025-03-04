KurseKategorien
Währungen / MG
MG: Mistras Group Inc

9.65 USD 0.22 (2.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MG hat sich für heute um -2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.57 bis zu einem Hoch von 9.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mistras Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MG News

Tagesspanne
9.57 9.80
Jahresspanne
7.06 12.44
Vorheriger Schlusskurs
9.87
Eröffnung
9.80
Bid
9.65
Ask
9.95
Tief
9.57
Hoch
9.80
Volumen
194
Tagesänderung
-2.23%
Monatsänderung
1.69%
6-Monatsänderung
-8.70%
Jahresänderung
-14.75%
