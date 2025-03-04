Währungen / MG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MG: Mistras Group Inc
9.65 USD 0.22 (2.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MG hat sich für heute um -2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.57 bis zu einem Hoch von 9.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mistras Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MG News
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Earnings call transcript: Mistras Group Q2 2025 misses EPS expectations
- Mistras Group Q2 2025 slides: profitability surges despite revenue dip
- Mistras earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Mistras (MG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Magna Q2 2025 slides: Margin growth and raised outlook despite sales decline
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.27%
- MISTRAS Group appoints Cody Elliott as VP of pipeline data solutions
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Magna’s A3 ratings affirmed by Moody’s, outlook shifts to negative
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Mistras Group, Inc. (MG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Markets brace for tariffs on Canada and Mexico to have ‘immediate effects’ on these sectors
Tagesspanne
9.57 9.80
Jahresspanne
7.06 12.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.87
- Eröffnung
- 9.80
- Bid
- 9.65
- Ask
- 9.95
- Tief
- 9.57
- Hoch
- 9.80
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- -2.23%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- -8.70%
- Jahresänderung
- -14.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K