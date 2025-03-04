QuotazioniSezioni
MG: Mistras Group Inc

9.54 USD 0.33 (3.34%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MG ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.50 e ad un massimo di 9.80.

Segui le dinamiche di Mistras Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.50 9.80
Intervallo Annuale
7.06 12.44
Chiusura Precedente
9.87
Apertura
9.80
Bid
9.54
Ask
9.84
Minimo
9.50
Massimo
9.80
Volume
279
Variazione giornaliera
-3.34%
Variazione Mensile
0.53%
Variazione Semestrale
-9.74%
Variazione Annuale
-15.72%
