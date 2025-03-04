Valute / MG
MG: Mistras Group Inc
9.54 USD 0.33 (3.34%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MG ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.50 e ad un massimo di 9.80.
Segui le dinamiche di Mistras Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MG News
Intervallo Giornaliero
9.50 9.80
Intervallo Annuale
7.06 12.44
- Chiusura Precedente
- 9.87
- Apertura
- 9.80
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- Minimo
- 9.50
- Massimo
- 9.80
- Volume
- 279
- Variazione giornaliera
- -3.34%
- Variazione Mensile
- 0.53%
- Variazione Semestrale
- -9.74%
- Variazione Annuale
- -15.72%
21 settembre, domenica