MG: Mistras Group Inc
9.54 USD 0.33 (3.34%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MG a changé de -3.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.50 et à un maximum de 9.80.
Suivez la dynamique Mistras Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MG Nouvelles
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Earnings call transcript: Mistras Group Q2 2025 misses EPS expectations
- Mistras Group Q2 2025 slides: profitability surges despite revenue dip
- Mistras earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Mistras (MG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Magna Q2 2025 slides: Margin growth and raised outlook despite sales decline
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.27%
- MISTRAS Group appoints Cody Elliott as VP of pipeline data solutions
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Magna’s A3 ratings affirmed by Moody’s, outlook shifts to negative
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Mistras Group, Inc. (MG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Markets brace for tariffs on Canada and Mexico to have ‘immediate effects’ on these sectors
Range quotidien
9.50 9.80
Range Annuel
7.06 12.44
- Clôture Précédente
- 9.87
- Ouverture
- 9.80
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- Plus Bas
- 9.50
- Plus Haut
- 9.80
- Volume
- 279
- Changement quotidien
- -3.34%
- Changement Mensuel
- 0.53%
- Changement à 6 Mois
- -9.74%
- Changement Annuel
- -15.72%
20 septembre, samedi