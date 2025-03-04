货币 / MG
MG: Mistras Group Inc
9.41 USD 0.09 (0.95%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MG汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点9.37和高点9.62进行交易。
关注Mistras Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MG新闻
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Earnings call transcript: Mistras Group Q2 2025 misses EPS expectations
- Mistras Group Q2 2025 slides: profitability surges despite revenue dip
- Mistras earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Mistras (MG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Magna Q2 2025 slides: Margin growth and raised outlook despite sales decline
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.27%
- MISTRAS Group appoints Cody Elliott as VP of pipeline data solutions
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Magna’s A3 ratings affirmed by Moody’s, outlook shifts to negative
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Mistras Group, Inc. (MG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Markets brace for tariffs on Canada and Mexico to have ‘immediate effects’ on these sectors
日范围
9.37 9.62
年范围
7.06 12.44
- 前一天收盘价
- 9.50
- 开盘价
- 9.59
- 卖价
- 9.41
- 买价
- 9.71
- 最低价
- 9.37
- 最高价
- 9.62
- 交易量
- 133
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- -0.84%
- 6个月变化
- -10.97%
- 年变化
- -16.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值