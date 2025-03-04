Валюты / MG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MG: Mistras Group Inc
9.50 USD 0.05 (0.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MG за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.40, а максимальная — 9.58.
Следите за динамикой Mistras Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MG
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Earnings call transcript: Mistras Group Q2 2025 misses EPS expectations
- Mistras Group Q2 2025 slides: profitability surges despite revenue dip
- Mistras earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Mistras (MG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Magna Q2 2025 slides: Margin growth and raised outlook despite sales decline
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.27%
- MISTRAS Group appoints Cody Elliott as VP of pipeline data solutions
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Magna’s A3 ratings affirmed by Moody’s, outlook shifts to negative
- Steep US tariffs on Africa signal end of trade deal meant to boost development
- Mistras Group, Inc. (MG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Markets brace for tariffs on Canada and Mexico to have ‘immediate effects’ on these sectors
Дневной диапазон
9.40 9.58
Годовой диапазон
7.06 12.44
- Предыдущее закрытие
- 9.55
- Open
- 9.58
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Low
- 9.40
- High
- 9.58
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- -10.12%
- Годовое изменение
- -16.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.