MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)
6.58 USD 0.03 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MFGの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり6.50の安値と6.60の高値で取引されました。
Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.50 6.60
1年のレンジ
4.01 6.79
- 以前の終値
- 6.55
- 始値
- 6.51
- 買値
- 6.58
- 買値
- 6.88
- 安値
- 6.50
- 高値
- 6.60
- 出来高
- 4.293 K
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 1.70%
- 6ヶ月の変化
- 20.51%
- 1年の変化
- 54.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K