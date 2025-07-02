통화 / MFG
MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)
6.63 USD 0.05 (0.76%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MFG 환율이 오늘 0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.60이고 고가는 6.65이었습니다.
Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFG News
- Jefferies Gains on SMFG's Plan to Deepen Stake & Partnership
- CrowdStrike’s Stock (CRWD) Jumps 10% as Company Holds Investor Day - TipRanks.com
- MFG vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fermi America files for Nasdaq listing under ’FRMI’ ticker
- Japan's Megabanks Expected To Accelerate Foreign Bond Investments
- Mizuho Financial Group announces EUR benchmark senior notes
- Japan's Megabanks Likely To Cash In On Higher Rates To Improve Margins
- SoftBank Plans Biggest US IPO Since Arm Went Public: Taps Top Wall Street Banks For A Potential $2 Billion Offering - ARM Holdings (NASDAQ:ARM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Exclusive-SoftBank selects banks for US IPO of payments app PayPay, sources say
- Mizuho Financial Stock: This Megabank’s Re-Rating Story Is Not Over (NYSE:MFG)
- Evercore deal accelerates talent dash as banks anticipate M&A upturn
- Mizuho Financial ADR earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Insmed stock hits 52-week high at 106.84 USD
- Templeton International ADR Equity SMA Q2 2025 Commentary
- MFG or NU: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.36%
- Japanese Banks Step Up Digitization To Retain Customers Amid Rising Rates
- Insmed chair and CEO Lewis sells $699k in shares
- Nissan raises $1.4 billion through convertible bond sale
- Major Asia-Pacific Banks Post Market Cap Gains In Q2 As Interest Rates Fall
- BofA’s momentum indicator lists top-ranked stocks globally
- Nippon Steel secures $5.6 billion in loans for U.S. Steel acquisition
- Nippon Steel to raise $5.6 billion in subordinated loans to fund U.S. Steel deal
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.66%
일일 변동 비율
6.60 6.65
년간 변동
4.01 6.79
- 이전 종가
- 6.58
- 시가
- 6.61
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- 저가
- 6.60
- 고가
- 6.65
- 볼륨
- 1.815 K
- 일일 변동
- 0.76%
- 월 변동
- 2.47%
- 6개월 변동
- 21.43%
- 년간 변동율
- 56.00%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K