货币 / MFG
MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)
6.56 USD 0.11 (1.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MFG汇率已更改-1.65%。当日，交易品种以低点6.52和高点6.59进行交易。
关注Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MFG新闻
日范围
6.52 6.59
年范围
4.01 6.79
- 前一天收盘价
- 6.67
- 开盘价
- 6.59
- 卖价
- 6.56
- 买价
- 6.86
- 最低价
- 6.52
- 最高价
- 6.59
- 交易量
- 2.138 K
- 日变化
- -1.65%
- 月变化
- 1.39%
- 6个月变化
- 20.15%
- 年变化
- 54.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值