MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)
6.56 USD 0.11 (1.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFG за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.52, а максимальная — 6.59.
Следите за динамикой Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.52 6.59
Годовой диапазон
4.01 6.79
- Предыдущее закрытие
- 6.67
- Open
- 6.59
- Bid
- 6.56
- Ask
- 6.86
- Low
- 6.52
- High
- 6.59
- Объем
- 2.138 K
- Дневное изменение
- -1.65%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 20.15%
- Годовое изменение
- 54.35%
