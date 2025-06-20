Währungen / MFG
MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)
6.58 USD 0.03 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFG hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.50 bis zu einem Hoch von 6.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.50 6.60
Jahresspanne
4.01 6.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.55
- Eröffnung
- 6.51
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- Tief
- 6.50
- Hoch
- 6.60
- Volumen
- 4.293 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 1.70%
- 6-Monatsänderung
- 20.51%
- Jahresänderung
- 54.82%
