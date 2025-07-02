QuotazioniSezioni
MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)

6.63 USD 0.05 (0.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MFG ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 6.65.

Segui le dinamiche di Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.60 6.65
Intervallo Annuale
4.01 6.79
Chiusura Precedente
6.58
Apertura
6.61
Bid
6.63
Ask
6.93
Minimo
6.60
Massimo
6.65
Volume
1.815 K
Variazione giornaliera
0.76%
Variazione Mensile
2.47%
Variazione Semestrale
21.43%
Variazione Annuale
56.00%
20 settembre, sabato