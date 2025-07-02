Valute / MFG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MFG: Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan)
6.63 USD 0.05 (0.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MFG ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 6.65.
Segui le dinamiche di Mizuho Financial Group Inc Sponosred ADR (Japan). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFG News
- Jefferies Gains on SMFG's Plan to Deepen Stake & Partnership
- CrowdStrike’s Stock (CRWD) Jumps 10% as Company Holds Investor Day - TipRanks.com
- MFG vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fermi America files for Nasdaq listing under ’FRMI’ ticker
- Japan's Megabanks Expected To Accelerate Foreign Bond Investments
- Mizuho Financial Group announces EUR benchmark senior notes
- Japan's Megabanks Likely To Cash In On Higher Rates To Improve Margins
- SoftBank Plans Biggest US IPO Since Arm Went Public: Taps Top Wall Street Banks For A Potential $2 Billion Offering - ARM Holdings (NASDAQ:ARM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Exclusive-SoftBank selects banks for US IPO of payments app PayPay, sources say
- Mizuho Financial Stock: This Megabank’s Re-Rating Story Is Not Over (NYSE:MFG)
- Evercore deal accelerates talent dash as banks anticipate M&A upturn
- Mizuho Financial ADR earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Insmed stock hits 52-week high at 106.84 USD
- Templeton International ADR Equity SMA Q2 2025 Commentary
- MFG or NU: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.36%
- Japanese Banks Step Up Digitization To Retain Customers Amid Rising Rates
- Insmed chair and CEO Lewis sells $699k in shares
- Nissan raises $1.4 billion through convertible bond sale
- Major Asia-Pacific Banks Post Market Cap Gains In Q2 As Interest Rates Fall
- BofA’s momentum indicator lists top-ranked stocks globally
- Nippon Steel secures $5.6 billion in loans for U.S. Steel acquisition
- Nippon Steel to raise $5.6 billion in subordinated loans to fund U.S. Steel deal
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.66%
Intervallo Giornaliero
6.60 6.65
Intervallo Annuale
4.01 6.79
- Chiusura Precedente
- 6.58
- Apertura
- 6.61
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- Minimo
- 6.60
- Massimo
- 6.65
- Volume
- 1.815 K
- Variazione giornaliera
- 0.76%
- Variazione Mensile
- 2.47%
- Variazione Semestrale
- 21.43%
- Variazione Annuale
- 56.00%
20 settembre, sabato