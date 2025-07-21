通貨 / MBWM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MBWM: Mercantile Bank Corporation
48.29 USD 1.50 (3.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MBWMの今日の為替レートは、3.21%変化しました。日中、通貨は1あたり46.47の安値と49.35の高値で取引されました。
Mercantile Bank Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBWM News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Mercantile Bank (MBWM) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mercantile bank director Williams buys $9,457 in shares
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Mercantile Bank: With A LTD Ratio Of 100%, The Focus Is On The Securities Portfolio
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Value Stocks to Buy for July 25th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Mercantile Bank stock rating upgraded by Raymond James on strong fees
- Mercantile Bank price target raised to $56 from $47.50 at Piper Sandler
- Mercantile Bank Corporation (MBWM) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Mercantile Bank beats Q2 2025 earnings forecast
- Mercantile Bank Q2 2025 slides reveal strong earnings growth, stable outlook
- Here's What Key Metrics Tell Us About Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings
- Mercantile Bank stock steady as Raymond James reiterates Market Perform
- Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mercantile earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
1日のレンジ
46.47 49.35
1年のレンジ
37.77 52.98
- 以前の終値
- 46.79
- 始値
- 48.82
- 買値
- 48.29
- 買値
- 48.59
- 安値
- 46.47
- 高値
- 49.35
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- 3.21%
- 1ヶ月の変化
- -0.23%
- 6ヶ月の変化
- 11.58%
- 1年の変化
- 12.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K