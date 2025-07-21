クォートセクション
通貨 / MBWM
株に戻る

MBWM: Mercantile Bank Corporation

48.29 USD 1.50 (3.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MBWMの今日の為替レートは、3.21%変化しました。日中、通貨は1あたり46.47の安値と49.35の高値で取引されました。

Mercantile Bank Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBWM News

1日のレンジ
46.47 49.35
1年のレンジ
37.77 52.98
以前の終値
46.79
始値
48.82
買値
48.29
買値
48.59
安値
46.47
高値
49.35
出来高
141
1日の変化
3.21%
1ヶ月の変化
-0.23%
6ヶ月の変化
11.58%
1年の変化
12.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K