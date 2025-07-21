Währungen / MBWM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBWM: Mercantile Bank Corporation
48.29 USD 1.50 (3.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBWM hat sich für heute um 3.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.47 bis zu einem Hoch von 49.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mercantile Bank Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBWM News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Mercantile Bank (MBWM) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mercantile bank director Williams buys $9,457 in shares
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Mercantile Bank: With A LTD Ratio Of 100%, The Focus Is On The Securities Portfolio
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Value Stocks to Buy for July 25th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Mercantile Bank stock rating upgraded by Raymond James on strong fees
- Mercantile Bank price target raised to $56 from $47.50 at Piper Sandler
- Mercantile Bank Corporation (MBWM) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Mercantile Bank beats Q2 2025 earnings forecast
- Mercantile Bank Q2 2025 slides reveal strong earnings growth, stable outlook
- Here's What Key Metrics Tell Us About Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings
- Mercantile Bank stock steady as Raymond James reiterates Market Perform
- Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mercantile earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
Tagesspanne
46.47 49.35
Jahresspanne
37.77 52.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.79
- Eröffnung
- 48.82
- Bid
- 48.29
- Ask
- 48.59
- Tief
- 46.47
- Hoch
- 49.35
- Volumen
- 141
- Tagesänderung
- 3.21%
- Monatsänderung
- -0.23%
- 6-Monatsänderung
- 11.58%
- Jahresänderung
- 12.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K