MBWM: Mercantile Bank Corporation

48.29 USD 1.50 (3.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MBWM hat sich für heute um 3.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.47 bis zu einem Hoch von 49.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mercantile Bank Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

MBWM News

Tagesspanne
46.47 49.35
Jahresspanne
37.77 52.98
Vorheriger Schlusskurs
46.79
Eröffnung
48.82
Bid
48.29
Ask
48.59
Tief
46.47
Hoch
49.35
Volumen
141
Tagesänderung
3.21%
Monatsänderung
-0.23%
6-Monatsänderung
11.58%
Jahresänderung
12.30%
