Валюты / MBWM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MBWM: Mercantile Bank Corporation
46.78 USD 0.67 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBWM за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.45, а максимальная — 47.92.
Следите за динамикой Mercantile Bank Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBWM
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Mercantile Bank (MBWM) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mercantile bank director Williams buys $9,457 in shares
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Mercantile Bank: With A LTD Ratio Of 100%, The Focus Is On The Securities Portfolio
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Value Stocks to Buy for July 25th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Mercantile Bank stock rating upgraded by Raymond James on strong fees
- Mercantile Bank price target raised to $56 from $47.50 at Piper Sandler
- Mercantile Bank Corporation (MBWM) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Mercantile Bank beats Q2 2025 earnings forecast
- Mercantile Bank Q2 2025 slides reveal strong earnings growth, stable outlook
- Here's What Key Metrics Tell Us About Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings
- Mercantile Bank stock steady as Raymond James reiterates Market Perform
- Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mercantile earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
Дневной диапазон
46.45 47.92
Годовой диапазон
37.77 52.98
- Предыдущее закрытие
- 47.45
- Open
- 47.25
- Bid
- 46.78
- Ask
- 47.08
- Low
- 46.45
- High
- 47.92
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- -3.35%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 8.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.