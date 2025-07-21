QuotazioniSezioni
Valute / MBWM
Tornare a Azioni

MBWM: Mercantile Bank Corporation

47.00 USD 1.29 (2.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBWM ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.98 e ad un massimo di 48.68.

Segui le dinamiche di Mercantile Bank Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBWM News

Intervallo Giornaliero
46.98 48.68
Intervallo Annuale
37.77 52.98
Chiusura Precedente
48.29
Apertura
48.27
Bid
47.00
Ask
47.30
Minimo
46.98
Massimo
48.68
Volume
140
Variazione giornaliera
-2.67%
Variazione Mensile
-2.89%
Variazione Semestrale
8.60%
Variazione Annuale
9.30%
20 settembre, sabato