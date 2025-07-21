Valute / MBWM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MBWM: Mercantile Bank Corporation
47.00 USD 1.29 (2.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBWM ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.98 e ad un massimo di 48.68.
Segui le dinamiche di Mercantile Bank Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBWM News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Mercantile Bank (MBWM) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Mercantile Bank (MBWM) Could Be a Great Choice
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mercantile bank director Williams buys $9,457 in shares
- Mercantile Bank (MBWM) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Mercantile Bank: With A LTD Ratio Of 100%, The Focus Is On The Securities Portfolio
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Value Stocks to Buy for July 25th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Mercantile Bank stock rating upgraded by Raymond James on strong fees
- Mercantile Bank price target raised to $56 from $47.50 at Piper Sandler
- Mercantile Bank Corporation (MBWM) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Mercantile Bank beats Q2 2025 earnings forecast
- Mercantile Bank Q2 2025 slides reveal strong earnings growth, stable outlook
- Here's What Key Metrics Tell Us About Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings
- Mercantile Bank stock steady as Raymond James reiterates Market Perform
- Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mercantile earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
Intervallo Giornaliero
46.98 48.68
Intervallo Annuale
37.77 52.98
- Chiusura Precedente
- 48.29
- Apertura
- 48.27
- Bid
- 47.00
- Ask
- 47.30
- Minimo
- 46.98
- Massimo
- 48.68
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -2.67%
- Variazione Mensile
- -2.89%
- Variazione Semestrale
- 8.60%
- Variazione Annuale
- 9.30%
20 settembre, sabato