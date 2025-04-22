通貨 / KXIN
KXIN: Kaixin Auto Holdings
0.77 USD 0.01 (1.28%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KXINの今日の為替レートは、-1.28%変化しました。日中、通貨は1あたり0.74の安値と0.79の高値で取引されました。
Kaixin Auto Holdingsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.74 0.79
1年のレンジ
0.57 30.15
- 以前の終値
- 0.78
- 始値
- 0.76
- 買値
- 0.77
- 買値
- 1.07
- 安値
- 0.74
- 高値
- 0.79
- 出来高
- 75
- 1日の変化
- -1.28%
- 1ヶ月の変化
- 20.31%
- 6ヶ月の変化
- -18.95%
- 1年の変化
- -92.64%
