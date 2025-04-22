Divisas / KXIN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KXIN: Kaixin Auto Holdings
0.78 USD 0.02 (2.50%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KXIN de hoy ha cambiado un -2.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.75, mientras que el máximo ha alcanzado 0.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kaixin Auto Holdings. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KXIN News
- Accionistas de Kaixin aprueban todas las resoluciones en reunión anual
- Accionistas de Kaixin aprueban todas las resoluciones en reunión anual
- Kaixin shareholders approve all resolutions at annual meeting
- Kaixin to acquire 55% stake in Chinese AI education firm XINGCAN
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Rango diario
0.75 0.79
Rango anual
0.57 30.15
- Cierres anteriores
- 0.80
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.75
- High
- 0.79
- Volumen
- 116
- Cambio diario
- -2.50%
- Cambio mensual
- 21.88%
- Cambio a 6 meses
- -17.89%
- Cambio anual
- -92.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B