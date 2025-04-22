Valute / KXIN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KXIN: Kaixin Auto Holdings
0.76 USD 0.01 (1.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KXIN ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.74 e ad un massimo di 0.79.
Segui le dinamiche di Kaixin Auto Holdings. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.74 0.79
Intervallo Annuale
0.57 30.15
- Chiusura Precedente
- 0.77
- Apertura
- 0.75
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Minimo
- 0.74
- Massimo
- 0.79
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 18.75%
- Variazione Semestrale
- -20.00%
- Variazione Annuale
- -92.73%
21 settembre, domenica