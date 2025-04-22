Währungen / KXIN
KXIN: Kaixin Auto Holdings
0.75 USD 0.02 (2.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KXIN hat sich für heute um -2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.74 bis zu einem Hoch von 0.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kaixin Auto Holdings-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.74 0.79
Jahresspanne
0.57 30.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.77
- Eröffnung
- 0.75
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Tief
- 0.74
- Hoch
- 0.79
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -2.60%
- Monatsänderung
- 17.19%
- 6-Monatsänderung
- -21.05%
- Jahresänderung
- -92.83%
