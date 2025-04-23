通貨 / KINS
KINS: Kingstone Companies Inc
13.73 USD 0.19 (1.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KINSの今日の為替レートは、1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり13.54の安値と13.85の高値で取引されました。
Kingstone Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KINS News
1日のレンジ
13.54 13.85
1年のレンジ
8.45 22.40
- 以前の終値
- 13.54
- 始値
- 13.54
- 買値
- 13.73
- 買値
- 14.03
- 安値
- 13.54
- 高値
- 13.85
- 出来高
- 199
- 1日の変化
- 1.40%
- 1ヶ月の変化
- 3.23%
- 6ヶ月の変化
- -15.87%
- 1年の変化
- 51.71%
