KINS: Kingstone Companies Inc
13.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KINS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.57 bis zu einem Hoch von 13.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kingstone Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.57 13.81
Jahresspanne
8.45 22.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.73
- Eröffnung
- 13.57
- Bid
- 13.73
- Ask
- 14.03
- Tief
- 13.57
- Hoch
- 13.81
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.23%
- 6-Monatsänderung
- -15.87%
- Jahresänderung
- 51.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K