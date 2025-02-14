通貨 / JTAI
JTAI: Jet.AI Inc
3.33 USD 0.18 (5.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JTAIの今日の為替レートは、5.71%変化しました。日中、通貨は1あたり3.21の安値と3.35の高値で取引されました。
Jet.AI Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JTAI News
- Jet.AI contributes capital to SPAC targeting AI infrastructure
- Jet.AI partners with Consensus Core to develop AI data center in Canada
- Benzinga Bulls And Bears: SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs: Benzinga Bulls And Bears - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Is Jet.AI Stock Skyrocketing Today? - Jet AI (NASDAQ:JTAI)
- JetAI stock surges on asset sale to flyExclusive, AI datacenter announcement
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
- US Stocks Edge Higher; Deere Posts Upbeat Earnings - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
1日のレンジ
3.21 3.35
1年のレンジ
0.04 11.77
- 以前の終値
- 3.15
- 始値
- 3.21
- 買値
- 3.33
- 買値
- 3.63
- 安値
- 3.21
- 高値
- 3.35
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- 5.71%
- 1ヶ月の変化
- -3.20%
- 6ヶ月の変化
- -21.65%
- 1年の変化
- 2927.27%
