Valute / JTAI
JTAI: Jet.AI Inc
3.36 USD 0.03 (0.90%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JTAI ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.25 e ad un massimo di 3.36.
Segui le dinamiche di Jet.AI Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JTAI News
- Jet.AI contributes capital to SPAC targeting AI infrastructure
- Jet.AI partners with Consensus Core to develop AI data center in Canada
- Benzinga Bulls And Bears: SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs: Benzinga Bulls And Bears - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Is Jet.AI Stock Skyrocketing Today? - Jet AI (NASDAQ:JTAI)
- JetAI stock surges on asset sale to flyExclusive, AI datacenter announcement
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
- US Stocks Edge Higher; Deere Posts Upbeat Earnings - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
Intervallo Giornaliero
3.25 3.36
Intervallo Annuale
0.04 11.77
- Chiusura Precedente
- 3.33
- Apertura
- 3.36
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Minimo
- 3.25
- Massimo
- 3.36
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- 0.90%
- Variazione Mensile
- -2.33%
- Variazione Semestrale
- -20.94%
- Variazione Annuale
- 2954.55%
21 settembre, domenica