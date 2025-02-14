통화 / JTAI
JTAI: Jet.AI Inc
3.36 USD 0.03 (0.90%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JTAI 환율이 오늘 0.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.25이고 고가는 3.36이었습니다.
Jet.AI Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Jet.AI contributes capital to SPAC targeting AI infrastructure
- Jet.AI partners with Consensus Core to develop AI data center in Canada
- Benzinga Bulls And Bears: SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs: Benzinga Bulls And Bears - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Is Jet.AI Stock Skyrocketing Today? - Jet AI (NASDAQ:JTAI)
- JetAI stock surges on asset sale to flyExclusive, AI datacenter announcement
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
- US Stocks Edge Higher; Deere Posts Upbeat Earnings - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
일일 변동 비율
3.25 3.36
년간 변동
0.04 11.77
- 이전 종가
- 3.33
- 시가
- 3.36
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- 저가
- 3.25
- 고가
- 3.36
- 볼륨
- 85
- 일일 변동
- 0.90%
- 월 변동
- -2.33%
- 6개월 변동
- -20.94%
- 년간 변동율
- 2954.55%
20 9월, 토요일