Валюты / JTAI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JTAI: Jet.AI Inc
3.25 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JTAI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.20, а максимальная — 3.26.
Следите за динамикой Jet.AI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JTAI
- Jet.AI contributes capital to SPAC targeting AI infrastructure
- Jet.AI partners with Consensus Core to develop AI data center in Canada
- Benzinga Bulls And Bears: SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs: Benzinga Bulls And Bears - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Is Jet.AI Stock Skyrocketing Today? - Jet AI (NASDAQ:JTAI)
- JetAI stock surges on asset sale to flyExclusive, AI datacenter announcement
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
- US Stocks Edge Higher; Deere Posts Upbeat Earnings - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
Дневной диапазон
3.20 3.26
Годовой диапазон
0.04 11.77
- Предыдущее закрытие
- 3.25
- Open
- 3.26
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Low
- 3.20
- High
- 3.26
- Объем
- 122
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -5.52%
- 6-месячное изменение
- -23.53%
- Годовое изменение
- 2854.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.