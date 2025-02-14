Currencies / JTAI
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
JTAI: Jet.AI Inc
3.25 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
JTAI exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.20 and at a high of 3.26.
Follow Jet.AI Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JTAI News
- Jet.AI contributes capital to SPAC targeting AI infrastructure
- Jet.AI partners with Consensus Core to develop AI data center in Canada
- Benzinga Bulls And Bears: SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs SMCI, Jet.AI, Palantir, OXY And Wall Street Retreats From Record Highs: Benzinga Bulls And Bears - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Is Jet.AI Stock Skyrocketing Today? - Jet AI (NASDAQ:JTAI)
- JetAI stock surges on asset sale to flyExclusive, AI datacenter announcement
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
- US Stocks Edge Higher; Deere Posts Upbeat Earnings - Bellevue Life Sciences (NASDAQ:BLAC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
Daily Range
3.20 3.26
Year Range
0.04 11.77
- Previous Close
- 3.25
- Open
- 3.26
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Low
- 3.20
- High
- 3.26
- Volume
- 122
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- -5.52%
- 6 Months Change
- -23.53%
- Year Change
- 2854.55%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev